Стала известна отрасль с самой высокой средней зарплатой в России

Стала известна отрасль с самой высокой средней зарплатой в России Росстат назвал трубопроводный транспорт лидером по средней зарплате в России

Согласно последним данным Росстата, самая высокая средняя заработная плата в России приходится на сферу трубопроводного транспорта, передает ТАСС. В мае средняя заработная плата в этой деятельности составила 295 978 рублей.

В апреле 2026 года этот показатель находился на уровне 200 391 рубля, уточнили в ведомстве. Отмечается, что за месяц средняя зарплата в отрасли выросла на 95,5 тыс. рублей.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова сообщила, что в 2026 году стоматологи уступили сварщикам и плиточникам по размеру заработной платы. По ее словам, рост доходов в рабочих профессиях связан с острой нехваткой специалистов. Если тенденция сохранится, рабочие специальности станут элитой рынка труда, оставив офисных сотрудников далеко позади по доходам, ожидает эксперт.

Кроме того, в России быстрее всего растут зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник. По данным на 1 июля 2026 года, доходы инженеров увеличились на 10,5%, медиков — на 10,2%, а сотрудников ретейла — на 9,6%.