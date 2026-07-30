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30 июля 2026 в 01:21

Стала известна отрасль с самой высокой средней зарплатой в России

Росстат назвал трубопроводный транспорт лидером по средней зарплате в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Согласно последним данным Росстата, самая высокая средняя заработная плата в России приходится на сферу трубопроводного транспорта, передает ТАСС. В мае средняя заработная плата в этой деятельности составила 295 978 рублей.

В апреле 2026 года этот показатель находился на уровне 200 391 рубля, уточнили в ведомстве. Отмечается, что за месяц средняя зарплата в отрасли выросла на 95,5 тыс. рублей.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова сообщила, что в 2026 году стоматологи уступили сварщикам и плиточникам по размеру заработной платы. По ее словам, рост доходов в рабочих профессиях связан с острой нехваткой специалистов. Если тенденция сохранится, рабочие специальности станут элитой рынка труда, оставив офисных сотрудников далеко позади по доходам, ожидает эксперт.

Кроме того, в России быстрее всего растут зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник. По данным на 1 июля 2026 года, доходы инженеров увеличились на 10,5%, медиков — на 10,2%, а сотрудников ретейла — на 9,6%.

Общество
Россия
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Росстат
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