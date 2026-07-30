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30 июля 2026 в 00:52

Названа сумма возможной выручки Билана от сольного шоу в Москве

РИА Новости: концерт Димы Билана в Москве может собрать около 115 млн рублей

Дима Билан Дима Билан Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Заслуженный артист России Дима Билан может заработать около 115 млн рублей на продаже билетов на сольный концерт в Москве, передают РИА Новости. Большое шоу состоится 31 июля на стадионе «Динамо».

Площадка в концертной конфигурации вмещает около 21 тыс. зрителей. По данным агентства, уже продано около 95% билетов. Их стоимость начинается от 4,5 тыс. рублей.

Большинство мест на трибунах продается по цене от 5 до 7,5 тыс. рублей, а билеты в секторах у сцены стоят около 12 тыс. рублей. В случае полного аншлага выручка от продажи билетов может составить порядка 115 млн рублей без учета расходов на организацию концерта. Билеты категории Meet & Greet и VIP-ложи в продаже уже отсутствуют.

Ранее российская певица Алла Пугачева на фестивале в латвийской Юрмале заявила, что готова провести концерт в Киеве. По словам 77-летней исполнительницы, она согласится выступить только при условии соблюдения безопасности.

Между тем певица Лайма Вайкуле может заработать более 20 млн рублей за организацию фестиваля с артистами-иноагентами в Юрмале. Исполнительница получила грант в 3 млн рублей от властей Латвии на проведение «Рандеву».

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