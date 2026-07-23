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23 июля 2026 в 09:24

Раскрыты многомиллионные доходы Вайкуле от фестиваля с певцами-иноагентами

SHOT: Вайкуле может заработать около 20 млн рублей на фестивале в Юрмале

Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Певица Лайма Вайкуле может заработать более 20 млн рублей за организацию фестиваля с артистами-иноагентами в Юрмале, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, исполнительница получила грант в 3 млн рублей от властей Латвии на проведение «Рандеву».

При этом концертный зал «Дзинтари» предоставят бесплатно, а на его содержание и художественные расходы город уже потратил около €780 тыс. (69,8 млн рублей). Доходы от фестиваля, предварительно, составят около €1,3 млн (116,4 млн рублей), из которых €855 тыс. (76 млн рублей) — это прибыль от билетов.

Среди гостей фестиваля традиционно ожидают близкую подругу Вайкуле Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Примадонну уже заметили на прогулке по Юрмале. Прохожие обратили внимание, что она передвигалась без трости и заметно похудела.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил сделать из особняка Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь реабилитационный центр для участников СВО. Он отметил, что такая мера позволит использовать простаивающую недвижимость с реальной пользой для общества.

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юрмала
Лайма Вайкуле
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