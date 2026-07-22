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22 июля 2026 в 19:30

Глава ФПБК нашел применение пустующему особняку Пугачевой и Галкина

Глава ФПБК Бородин предложил сделать из замка Пугачевой реабилитационный центр

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил сделать из особняка певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь реабилитационный центр для участников специальной военной операции. В беседе с NEWS.ru он отметил, что такая мера позволит использовать простаивающую недвижимость с реальной пользой для общества.

Я считаю, что особняк Пугачевой и Галкина в деревне Грязь надо передавать участникам СВО или сделать там реабилитационный центр. Думаю, это будет эффективнее простоя, потому что дом и участок большие. Там будет хороший реабилитационный центр для бойцов СВО, — сказал Бородин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выразил мнение, что замок Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь должен быть изъят в пользу государства. По его словам, в этом помещении можно было бы разместить загородный лагерь для детей.

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