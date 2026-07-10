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10 июля 2026 в 11:33

Депутат ГД Шолохов поделился мнением об изъятии замка Галкина в пользу РФ

Депутат ГД Шолохов заявил, что замок Галкина должен быть изъят в пользу РФ

Замок Максима Галкина в деревне Грязь Замок Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Gennadii Usoev/Russian Look
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Замок шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь должен быть изъят в пользу государства, выразил мнение в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Александр Шолохов. Он предположил, что в этом помещении можно было бы разместить загородный лагерь для детей.

Я не знаком с планировкой [замка], не знаю, насколько он подходит [под детское учреждение]. Но я уверен, что в нашей стране нужны помещения. Никаких сомнений не вызывает, что нужно забирать, — подчеркнул Шолохов.

Он добавил, что необходимость решительных мер продиктована поведением самого владельца имущества. По мнению парламентария, государство обязано отвечать на действия тех, кто позволяет себе публичные выпады против России.

Если тебе на голову гадят, то следует реагировать. Возможно, я утрирую, но не очень сильно, — резюмировал собеседник.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал добавить Галкина в перечень террористов и экстремистов. Он отметил, что действующее законодательство пока не позволяет запретить артисту пересекать границу России, так как он имеет лишь статус иностранного агента.

Депутат ГД Виталий Милонов назвал выступление Галкина в Монако на украинском языке попыткой выслужиться перед украинцами. Парламентарий выразил мнение, что артист не осознает последствия выбранного пути, который может закончиться для него печально.

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