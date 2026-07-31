Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 21:35

Антироссийский проект Грэма могут отклонить в Конгрессе США

Reuters: Конгресс США может выступить против новых антироссийских санкций

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Mattie Neretin — CNP/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Законопроект о введении новых санкций против России, который инициировал сенатор Линдси Грэм, рискует потерпеть неудачу в Конгрессе США из-за разногласий относительно тарифных положений, передает Reuters. Опасения по поводу этой инициативы высказывают демократы, ряд республиканцев и бизнес-сообщество.

Проект предусматривает введение санкций против российских должностных лиц. Кроме того, он дает президенту США Дональду Трампу возможность накладывать 100-процентные пошлины на пять крупнейших импортеров российской нефти и газа или на пять стран, которые, по оценке администрации, способствуют обходу американских санкций. В числе таких стран могут быть Китай, Индия, Япония, а также некоторые европейские государства. Документ также дает главе Белого дома право отменять санкции против России с учетом соображений национальной безопасности, говорится в статье.

Хотя законопроект заручился широкой двухпартийной поддержкой на процедурных голосованиях в сенате, а его принятие в верхней палате возможно до начала каникул, в палате представителей, которая вновь приступит к работе 31 августа, он столкнется с более значительным противодействием, считают авторы материала.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Запад пытается санкциями обеспечить стратегическое поражение России. Он отметил, что для этого применяется большое количество нелегальных мер.

США
Россия
санкции
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертония «помолодела»: почему у 30-летних скачет давление и что делать
Американский истребитель рухнул на авиабазе в Калифорнии
Анна Асти раскрыла секрет своего похудения
«Унылое гнилье»: Захарова резко высказалась в адрес украинских властей
В Татарстане пылает завод «Нижнекамскнефтехим»
Российские дроны потопили три судна на Черном море
Президенту ФИФА предрекли скорую отставку
Мужчина пострадал при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Подросток-домушник украл драгоценности и раздал их туристкам на пляже
В Подмосковье произошла смертельная авария с участием грузовика
В российских лесах практически исчез один вид грибов
На Украине мобилизовали автора песни «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу»
Антироссийский проект Грэма могут отклонить в Конгрессе США
Подземный электрокабель вызвал взрыв в центре Еревана
Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек
16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере
Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны
Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО
Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе
РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.