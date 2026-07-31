Антироссийский проект Грэма могут отклонить в Конгрессе США Reuters: Конгресс США может выступить против новых антироссийских санкций

Законопроект о введении новых санкций против России, который инициировал сенатор Линдси Грэм, рискует потерпеть неудачу в Конгрессе США из-за разногласий относительно тарифных положений, передает Reuters. Опасения по поводу этой инициативы высказывают демократы, ряд республиканцев и бизнес-сообщество.

Проект предусматривает введение санкций против российских должностных лиц. Кроме того, он дает президенту США Дональду Трампу возможность накладывать 100-процентные пошлины на пять крупнейших импортеров российской нефти и газа или на пять стран, которые, по оценке администрации, способствуют обходу американских санкций. В числе таких стран могут быть Китай, Индия, Япония, а также некоторые европейские государства. Документ также дает главе Белого дома право отменять санкции против России с учетом соображений национальной безопасности, говорится в статье.

Хотя законопроект заручился широкой двухпартийной поддержкой на процедурных голосованиях в сенате, а его принятие в верхней палате возможно до начала каникул, в палате представителей, которая вновь приступит к работе 31 августа, он столкнется с более значительным противодействием, считают авторы материала.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Запад пытается санкциями обеспечить стратегическое поражение России. Он отметил, что для этого применяется большое количество нелегальных мер.