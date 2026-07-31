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31 июля 2026 в 21:10

РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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РЖД протестировали робота-проводника Володю в поезде «Сапсан», сообщили в пресс-службе компании. Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти нужное место. Сегодня, 31 июля, робот совершил тестовую поездку на поезде № 768 и справился со своими обязанностями, а пассажиры делали фото на память с необычным проводником.

Стальной характер, железная выправка и искусственный интеллект. Знакомьтесь, это Володя, первый в мире робот-проводник высокоскоростного поезда «Сапсан», — сказано в сообщении.

Ранее в Москве в стенах Пушкинской библиотеки впервые в России состоялась официальная церемония бракосочетания двух гуманоидных роботов. Две машины дали согласие на совместный союз, после чего робот-невеста исполнила танец под песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Важным элементом церемонии стал домашний питомец пары — робопес по имени Догматик.

До этого на севере Москвы робот-доставщик скрылся с места устроенного им ДТП, видео инцидента распространилось в социальных сетях. Происшествие произошло на Базовской улице около дома № 14. Робот пытался отъехать от жилого здания, однако случайно врезался в припаркованный автомобиль.

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РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
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