РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке

РЖД протестировали робота-проводника Володю в поезде «Сапсан», сообщили в пресс-службе компании. Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти нужное место. Сегодня, 31 июля, робот совершил тестовую поездку на поезде № 768 и справился со своими обязанностями, а пассажиры делали фото на память с необычным проводником.

Стальной характер, железная выправка и искусственный интеллект. Знакомьтесь, это Володя, первый в мире робот-проводник высокоскоростного поезда «Сапсан», — сказано в сообщении.

Ранее в Москве в стенах Пушкинской библиотеки впервые в России состоялась официальная церемония бракосочетания двух гуманоидных роботов. Две машины дали согласие на совместный союз, после чего робот-невеста исполнила танец под песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Важным элементом церемонии стал домашний питомец пары — робопес по имени Догматик.

До этого на севере Москвы робот-доставщик скрылся с места устроенного им ДТП, видео инцидента распространилось в социальных сетях. Происшествие произошло на Базовской улице около дома № 14. Робот пытался отъехать от жилого здания, однако случайно врезался в припаркованный автомобиль.