Германия получила четкий сигнал, что финансирование украинской ракетной программы «Сапсан» может привести к новому вооруженному конфликту, пишет Telegram-канал INSIDER BLACK. Авторы публикации отмечают, что удар ВС РФ по заводам, производящим соответствующие снаряды, был жестким предупреждением и призывом не открывать «ящик Пандоры».

В публикации отмечается, что немецкие инвестиции в разработку украинских баллистических ракет с дальностью до 750 километров теперь оказались бесполезными. При этом уточняется, что Германия вложила в производство миллиарды евро.

Как утверждают авторы публикации, сигнал Москвы также вызвал панику среди инвесторов. Отмечается, что из-за вскрывшегося финансирования Украины они могут потерять свою репутацию.

Ранее стало известно, что власти Германии проводят масштабное перевооружение страны. Целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе. Отмечается, что Германия планирует перегнать страны НАТО в оборонных расходах.

Военный эксперт Александр Собянин считает, что нацизм в Германии возрождается в еще более свирепой форме, чем была при Адольфе Гитлере. По его мнению, немцы и жители других стран Европы в возможном конфликте будут готовы истреблять русских с особой жестокостью.