Трамп рассказал, когда встретится с президентом Колумбии Трамп заявил, что встретится с президентом Колумбии Петро в феврале

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал встречу с колумбийским лидером Густаво Петро в Белом доме. По его словам, она состоится в первую неделю февраля.

Я с нетерпением жду встречи с Густаво Петро, президентом Колумбии, в Белом доме в первую неделю февраля. Я уверен, что она пройдет очень успешно для Колумбии и США, — написал он.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут повторять военную атаку на Венесуэлу, поскольку страны договорились о взаимодействии в нефтегазовом секторе. По его словам, достигнутые договоренности исключают необходимость в дальнейшем применении силы.

Тем временем тысячи жителей Колумбии вышли на акции протеста, выражая растущее возмущение вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы. Участники митингов осуждают угрозы Трампа распространить военные действия на территорию Южной Америки.

Также выяснилось, что Дональд Трамп на следующей неделе может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что переговоры могут быть посвящены согласованию сделки по гарантиям безопасности.