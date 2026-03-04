Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 06:06

Дроны-камикадзе ударили по электропоезду под Брянском

Богомаз: дроны ВСУ атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области

Фото: Социальные сети
Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали электропоезд в поселке Суземка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Как уточнил политик, пострадавших в результате инцидента нет.

В результате террористических действий ВСУ повреждена кабина машиниста. Движение поездов не нарушено. Работают оперативные и экстренные службы, — написал он.

Ранее удар украинского беспилотника по многоэтажному дому в Тракторозаводском районе Волгоградской области привел к ранению пяти человек. В соседних квартирах и домах были выбиты стекла.

До этого в правительстве ЛНР сообщили, что в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. По словам министра здравоохранения республики Натальи Пащенко, здание медучреждения получило повреждения, но обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин передавал об атаке украинского дрона на трассе Донецк — Горловка. В результате один человек погиб, двое были ранены. Также оказалась повреждена гражданская инфраструктура в Ясиноватском округе и Докучаевске.

БПЛА
ВСУ
Брянская область
Александр Богомаз
