04 марта 2026 в 06:45

Тренер рассказала, как начать ходить с пользой для здоровья

Тренер Яблокова: регулярную ходьбу следует начинать с 3-4 тыс. шагов в день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Регулярную ходьбу рекомендуется начинать с 3-4 тыс. шагов в день, постепенно увеличивая нагрузку, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, во избежание травм следует подбирать подходящую обувь и соблюдать правильную технику.

Ходьбу следует начинать с 3–4 тыс. шагов в день, каждую неделю прибавляя по 500–1000. Важно уделить внимание обуви: выбрать кроссовки с хорошей амортизацией, они должны подходить по размеру и создавать хорошую поддержку стопе. Обязательно нужно обратить внимание на технику. Стопа ставится на пятку, плавно перекатываясь на носок и отталкиваясь большим пальцем, — поделилась Яблокова.

Она предупредила о необходимости избегать шаркающей походки и сохранять прямую осанку. По словам тренера, в случае возникновения таких симптомов, как одышка или дискомфорт в суставах, рекомендуется снизить интенсивность нагрузки.

Длительная ходьба полезна. Она добавляет движения и физической активности, что крайне важно для здоровья. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы, наполняет кислородом, улучшает кровообращение и лимфоток. Но также долгая ходьба требует подготовки. Правильно подобранная обувь, хорошая техника и плавное повышение времени прогулки и шагов предотвратят травмы, — заключила Яблокова.

Ранее сообщалось, что регулярная ходьба полезна для здоровья и самочувствия людей, которые много времени проводят за рабочим столом и мало двигаются. По словам врачей, прогулки укрепляют кости и мышцы, снижают риск диабета и улучшают работу мозга.

