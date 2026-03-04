Обновление Windows 11 удалило интернет с компьютеров

Владельцы операционной системы Windows 11 пожаловались на невозможность подключиться к интернету, сообщает издание Neowin. Проблема появилась после обновления до версии 25H2. Один из пользователей обнаружил, что после его установки все настройки сетевого соединения сбросились.

Пострадавший пользователь недавно обновил свою систему до Windows 11 25H2 с 23H2 и утверждает, что из его папки Dot3Svc, содержащей основные политики и настройки для NAC (Network Access Control), было удалено содержимое, что означает, что он не может подключиться к интернету, — говорится в публикации.

Пострадавший пользователь отметил, что Windows 11 не могла восстановить настройки по умолчанию. Чтобы решить проблему, ему пришлось прописывать их вручную. При этом в Microsoft пока не признали наличие проблемы.

Ранее пользователи Windows 11 сообщили о сбое, при котором с экрана пропадает рабочий стол. Проблема связана с некорректной работой «Проводника». Из-за сбоя системный процесс Explorer.exe, отвечающий за отображение интерфейса, начинает работать неправильно. В результате у части пользователей внезапно исчезает рабочий стол вместе со всеми иконками.