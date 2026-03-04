Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 08:35

Россиянина «закроют» в колонии на 19 лет за поджог вышки мобильной связи

Суд в Хабаровске назначил 19 лет лишения свободы мужчине за диверсию и госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд в Хабаровске назначил 19 лет лишения свободы местному жителю в рамках уголовного дела о диверсии и госизмене, заявили в объединенной пресс-службе судов региона. Мужчину признали виновным в поджоге вышки мобильной связи по заданию украинских спецслужб.

Назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Также россиянину назначили штраф в размере 450 тыс. рублей. Следствие установило, что в июне 2024 года хабаровчанин прошел обучение диверсионной деятельности по заданию Киева и поджег вышку, повредив ее оборудование. Кроме того, вместе с сообщником он готовился к поджогу объекта транспортной инфраструктуры. Вину мужчина не признал.

Ранее жителя Нижегородской области осудили на 3,5 года колонии общего режима за попытку продажи военных раций иностранному гражданину. По данным силовиков, мужчина планировал передать устройства, произведенные на ярославском предприятии.

До этого Верховный суд Татарстана вынес приговор россиянину, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Следующие 24 года он проведет за решеткой: первые пять лет — в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

госизмены
диверсии
суды
Украина
Хабаровск
