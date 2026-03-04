Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 09:39

Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову

Бурляев: Михалков никогда не предает друзей и всегда помогает оступившимся

Режиссер Никита Михалков (слева) и актер Михаил Ефремов после показа спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» Режиссер Никита Михалков (слева) и актер Михаил Ефремов после показа спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» Фото: Новосильцев Артур /Агентство «Москва»
Режиссер Никита Михалков пригласил актера Михаила Ефремова в свой театр, потому что «не предает друзей», заявил в интервью NEWS.ru кинорежиссер, актер, депутат Госдумы Николай Бурляев. Он добавил, что за 67 лет дружбы с Никитой Сергеевичем он ни разу не видел, чтобы тот отталкивал человека, нуждающегося в поддержке.

Почему [Михалков] пригласил Михаила Ефремова [играть в своем театре]? Потому что христианин, не предает друзей. Его предавали частенько. А он верен в дружбе. Если любит, так уж любит и всегда протянет руку, — уточнил собеседник.

Ранее сестра Ефремова Анастасия рассказала, что он очень переживает из-за того, как публика отнесется к его возвращению на сцену. По ее словам, зрители счастливы, и для них сам факт появления Ефремова на сцене затмевает спектакль «Без свидетелей».

До этого телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала фото с Ефремовым, потерявшим волосы. Она восхитилась игрой актера после премьеры спектакля «Без свидетелей» с его участием в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Телеведущая отметила его выдающийся талант и новый образ.

