Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову Бурляев: Михалков никогда не предает друзей и всегда помогает оступившимся

Режиссер Никита Михалков пригласил актера Михаила Ефремова в свой театр, потому что «не предает друзей», заявил в интервью NEWS.ru кинорежиссер, актер, депутат Госдумы Николай Бурляев. Он добавил, что за 67 лет дружбы с Никитой Сергеевичем он ни разу не видел, чтобы тот отталкивал человека, нуждающегося в поддержке.

Почему [Михалков] пригласил Михаила Ефремова [играть в своем театре]? Потому что христианин, не предает друзей. Его предавали частенько. А он верен в дружбе. Если любит, так уж любит и всегда протянет руку, — уточнил собеседник.

Ранее сестра Ефремова Анастасия рассказала, что он очень переживает из-за того, как публика отнесется к его возвращению на сцену. По ее словам, зрители счастливы, и для них сам факт появления Ефремова на сцене затмевает спектакль «Без свидетелей».

До этого телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала фото с Ефремовым, потерявшим волосы. Она восхитилась игрой актера после премьеры спектакля «Без свидетелей» с его участием в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Телеведущая отметила его выдающийся талант и новый образ.