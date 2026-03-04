Зимняя Олимпиада — 2026
Адвокат рассказал, кто должен оплачивать испорченное имущество на свадьбе

Адвокат Салкин: ущерб за испорченное имущество должен возместить виновник

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тот, кто испортил имущество на свадьбе, должен возместить его стоимость, рассказал LIFE.ru адвокат Михаил Салкин. Он отметил, что гости нередко разбивают посуду, ломают мебель или прочее имущество ресторана.

По закону ущерб компенсирует тот, кто непосредственно повредил имущество — разбил тарелки, сломал мебель или нанес иной вред заведению. Как правило, вопрос решается в гражданском порядке: фиксируются повреждения, рассчитывается их стоимость и виновному направляется претензия. Если он отказывается платить добровольно, дело передается в суд, — рассказал Салкин.

Адвокат посоветовал не соглашаться на представленную сумму компенсации без проведения проверки. По его словам, заказчик вправе потребовать расчет исходя из реальной стоимости имущества.

Ранее адвокат Ольга Туренко рассказала, что подарки на свадьбу, в том числе деньги, не облагаются налогом. Она отметила, что исключения составляют случаи, в которых молодоженам дарят недвижимость.

