Новые жертвы израильского удара появились в Ливане Шесть человек стали жертвами удара Израиля по жилому комплексу в Ливане

Израиль ударил авиацией по жилому комплексу в Баальбеке на востоке Ливана, сообщили в пресс-службе гражданской обороны страны. В результате атаки погибли шесть человек. Кроме того, по меньшей мере 15 человек были ранены.

Число погибших выросло до шести, еще 15 раненых и двое пропавших без вести в результате израильского удара по жилому комплексу в Баальбеке, — говорится в докладе.

По подсчетам Министерства здравоохранения Ливана, в общей сложности на этой неделе в результате израильских ударов погибли 52 человека. Еще 335 получили ранения. Удары приходились по разным районам Ливана, включая Бейрут.

Ранее минимум шесть человек погибли в результате удара Израиля по пригороду столицы Ливана Арамун. Кроме того, не менее восьми человек были ранены во время израильской бомбардировки региона Саадият, расположенного к югу от Бейрута.

Израильские военные также зафиксировали ракетный обстрел северных и центральных районов страны с территории Ливана. Это первый подобный инцидент с ноября 2024 года, когда вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и шиитской организацией «Хезболла».