Посольство в Тегеране поблагодарило Азербайджан за вывоз россиян

Посольство России в Тегеране выразило благодарность правительству Ирана и Азербайджану за помощь в вывозе сограждан с территории исламской республики. Дипломаты подчеркнули, что сотрудники МЧС РФ также оказали содействие в данном вопросе.

Благодарим за оказанное содействие и продолжающуюся помощь иранские и азербайджанские власти, МЧС России и посольство России в Азербайджане, — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Азербайджане сообщало, что 130 человек покинули Иран через пропускной пункт Астара. Среди них — члены семей российских загранучреждений в Исламской Республике Иран, в том числе дети. Позднее иранскую территорию через границу с Азербайджаном покинули 246 российских граждан.

Как отметил посол Анатолий Викторов, в ходе эскалации конфликта вокруг Ирана российские граждане в Израиле не пострадали. По его словам, израильские власти не сообщали дипломатам подобную информацию. Обращений от родственников также не поступало. Посольство продолжает следить за развитием ситуации.