04 марта 2026 в 11:57

Посольство в Тегеране поблагодарило Азербайджан за вывоз россиян

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посольство России в Тегеране выразило благодарность правительству Ирана и Азербайджану за помощь в вывозе сограждан с территории исламской республики. Дипломаты подчеркнули, что сотрудники МЧС РФ также оказали содействие в данном вопросе.

Благодарим за оказанное содействие и продолжающуюся помощь иранские и азербайджанские власти, МЧС России и посольство России в Азербайджане, — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Азербайджане сообщало, что 130 человек покинули Иран через пропускной пункт Астара. Среди них — члены семей российских загранучреждений в Исламской Республике Иран, в том числе дети. Позднее иранскую территорию через границу с Азербайджаном покинули 246 российских граждан.

Как отметил посол Анатолий Викторов, в ходе эскалации конфликта вокруг Ирана российские граждане в Израиле не пострадали. По его словам, израильские власти не сообщали дипломатам подобную информацию. Обращений от родственников также не поступало. Посольство продолжает следить за развитием ситуации.

Азербайджан
Иран
посольства
россияне
эвакуации
Ближний Восток
конфликты
войны
