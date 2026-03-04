Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы

Контакты Франции и Германии по ядерному оружию показывают, что вести переговоры по стратегической стабильности только с США невозможно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о том, что Берлин намерен начать сотрудничество с Парижем в ядерной сфере, передает РИА Новости.

Вести переговоры по стратегической стабильности можно только принимая во внимание и с участием Великобритании и Франции. То есть европейских ядерных держав, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По его словам, на сегодняшний день ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности. Песков уточнил, что в таких условиях нельзя забывать про режим нераспространения оружия массового поражения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Польша и Германия объявили о намерении развивать свои ядерные программы. Дипломат напомнила, что теперь важно, чтобы такие инициативы устраивали соседей, которым не должно казаться, что «потенциальные новички» угрожают их безопасности.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция увеличит объем своего ядерного потенциала. При этом глава государства подчеркнул, что Париж перестанет делиться информацией о точном количестве боеголовок.