Вооруженные силы США произвели плановый испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает РИА Новости. Как говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США, он не связан с текущими мировыми событиями.

Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США, — заявила подполковник Кэрри Рэй.

Ранее аналитик InfoBRICS Драго Боснич заявил, что Вооруженные силы США больше не могут разрабатывать базовые межконтинентальные баллистические ракеты. По его словам, это подтверждается постоянными задержками с LGM-35A Sentinel. При этом он отметил, что Россия сохраняет значительное преимущество в гиперзвуковых технологиях.

До этого редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что система противоракетной обороны России способна отразить атаку с применением американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. При этом он подчеркнул, что западная МБР, способная нести ядерные боеголовки, сама по себе является опасным оружием.