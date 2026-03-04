Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:35

США запустили межконтинентальную ракету

США провели плановые испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

Запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Фото: Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы США произвели плановый испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает РИА Новости. Как говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США, он не связан с текущими мировыми событиями.

Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США, — заявила подполковник Кэрри Рэй.

Ранее аналитик InfoBRICS Драго Боснич заявил, что Вооруженные силы США больше не могут разрабатывать базовые межконтинентальные баллистические ракеты. По его словам, это подтверждается постоянными задержками с LGM-35A Sentinel. При этом он отметил, что Россия сохраняет значительное преимущество в гиперзвуковых технологиях.

До этого редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что система противоракетной обороны России способна отразить атаку с применением американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. При этом он подчеркнул, что западная МБР, способная нести ядерные боеголовки, сама по себе является опасным оружием.

США
ракеты
испытания
ВВС
