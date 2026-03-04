Названо количество россиян, которые должны вернуться из ОАЭ 4 марта РСТ: из ОАЭ 4 марта вернутся около 4 тыс. российских туристов

Из ОАЭ до конца 4 марта могут быть вывезены около 4 тыс. российских туристов, сообщил член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян. По его словам, которые передает РИА Новости, этот темп является оптимальным из-за возможностей перевозчиков. При этом в эмиратах остается еще порядка 40 тыс. граждан РФ.

Я оцениваю, что порядка 7,5 тыс. уже вывезено. Это с учетом утренних рейсов, которые сегодня состоялись. Плюс я думаю, что темп порядка 4 тыс. в день является оптимальным по тому количеству рейсов, которые способны выполнять перевозчики, — сказал он.

Он добавил, что речь идет и об организованных, и о самостоятельных туристах из России. По его словам, самая сложная ситуация сложилась с вывозом россиян из Катара и Бахрейна, в силу их географического положения.

До этого стало известно, что в ОАЭ могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов. В Катаре находятся около 1000 туристов, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300.

Позже сообщалось что департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по дальнейшему размещению путешественников, которые не могут уехать из Эмиратов. Отелям поручили продлевать проживание гостей.