Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией

Людям, склонным к сезонной аллергии, можно использовать антигистаминные препараты для облегчения состояния, заявил «Радио 1» иммунолог Владимир Болибок. При этом врач предостерег их от применения гормональных назальных спреев. Это средство быстро снимает симптомы, однако со временем может лишь навредить здоровью.

Закрывайте окна, чтобы пыльца не попадала внутрь. Раньше мы рекомендовали марлю, но сейчас лучше использовать спанбонд. Этот материал эффективно предотвращает попадание пыльцы. Облегчить состояние вам помогут антигистаминные препараты, — отметил Болибок.

В случае, если человек подолгу остается на открытом месте, ему лучше надеть маску. Она защитит дыхательные пути от попадания пыльцы. При этом самый лучший способ борьбы с аллергией — уехать в местность, где нет растений-провокаторов. Однако этот способ подойдет далеко не всем, подытожил специалист.

Ранее невролог Али Исмаилов заявил, что в начале весны россияне нередко принимают аллергию за простуду и наоборот. Он предупредил, что в межсезонье нервная и иммунная системы ослаблены. Люди в этот период становятся более уязвимыми перед респираторными вирусами.