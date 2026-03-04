Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:19

Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией

Иммунолог Болибок: при сезонной аллергии людям помогут антигистаминные препараты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Людям, склонным к сезонной аллергии, можно использовать антигистаминные препараты для облегчения состояния, заявил «Радио 1» иммунолог Владимир Болибок. При этом врач предостерег их от применения гормональных назальных спреев. Это средство быстро снимает симптомы, однако со временем может лишь навредить здоровью.

Закрывайте окна, чтобы пыльца не попадала внутрь. Раньше мы рекомендовали марлю, но сейчас лучше использовать спанбонд. Этот материал эффективно предотвращает попадание пыльцы. Облегчить состояние вам помогут антигистаминные препараты, — отметил Болибок.

В случае, если человек подолгу остается на открытом месте, ему лучше надеть маску. Она защитит дыхательные пути от попадания пыльцы. При этом самый лучший способ борьбы с аллергией — уехать в местность, где нет растений-провокаторов. Однако этот способ подойдет далеко не всем, подытожил специалист.

Ранее невролог Али Исмаилов заявил, что в начале весны россияне нередко принимают аллергию за простуду и наоборот. Он предупредил, что в межсезонье нервная и иммунная системы ослаблены. Люди в этот период становятся более уязвимыми перед респираторными вирусами.

аллергия
здоровье
врачи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран ответил на сообщения NYT о секретном предложении ЦРУ
Покинувший РФ актер-иноагент решил зарабатывать на русскоязычной публике
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для контрактников без гражданства
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.