Гигантский огненный гриб поднялся в небо после удара Ирана по НПЗ в Катаре

Мощнейший взрыв на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Катаре в результате атаки Ирана попал на видео. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, можно увидеть сам момент взрыва и огромный огненный гриб. По последним данным, в Катаре три НПЗ.

Один из них производительностью 106,7 тыс. баррелей в сутки расположен в городе Умм-Саид — это один из главных портов в Персидском заливе. Два других находятся в Рас-Лаффане. Оба предприятия принадлежат компании Qatargas: один с производительностью 160,6 тыс. баррелей в сутки, другой — 146 тыс. баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что Катар решил полностью остановить производство сжиженного природного газа. Представители компании QatarEnergy объявили о наступлении форс-мажорных обстоятельств. По первичным оценкам, государству потребуется две недели, чтобы возобновить работу и выйти на полную мощность.

До этого стало известно, что российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 7 марта включительно. Как уточнил зампред правительства РФ Виталий Савельев на совещании главы государства Владимира Путина с членами кабмина, в регионе остается 23 тыс. россиян.