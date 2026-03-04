ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана ЦАХАЛ заявил об ударе по военному комплексу КСИР в восточном Тегеране

Армия обороны Израиля нанесла широкомасштабный удар по крупному военному комплексу на востоке Тегерана, где располагаются штаб-квартиры иранских силовых структур, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Операция была проведена военно-воздушными силами еврейского государства на основе данных разведки.

В ЦАХАЛ уточнили, что на территории комплекса находились командные центры всех ключевых силовых структур Ирана. Там также была зафиксирована активность иранских агентов, ответственных за планирование и организацию атак против Израиля и других стран региона.

Среди пораженных целей — штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Управления разведки, сил «Басидж», подразделения «Кудс», сил внутренней безопасности, кибервойск, а также структуры, отвечающей за подавление протестов внутри страны.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Соединенные Штаты навредят собственным союзникам в ближневосточном регионе, если разрушат государственность Ирана. По его мнению, в Вашингтоне и Тель-Авиве взяли курс на радикальное противостояние с Тегераном.