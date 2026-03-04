Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 19:34

Нефть перестала быть спасением для стран Персидского залива

Bloomberg: вода станет главным ресурсом для стран Персидского залива после войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При эскалации конфликта с Ираном ключевым ресурсом стран Персидского залива становится не нефть, а питьевая вода, допустил аналитик Bloomberg Хавьер Блас. По его мнению, именно от систем опреснения зависит выживание большинства государств региона.

Эксперт сообщил о рассекреченной оценке ЦРУ 1980-х годов, согласно которой отдельные правительства залива уже тогда считали воду более критичным ресурсом, чем углеводороды. Сейчас регион обеспечивается водой за счет примерно 450 опреснительных установок, работающих на нефти и газе. От их бесперебойной работы зависят около 100 млн человек в странах Совета сотрудничества.

Блас утверждает, что инфраструктура водоснабжения уязвима к ракетным ударам и атакам беспилотников. Повреждение крупных объектов, связанных с электростанциями и трубопроводами, может привести к масштабному гуманитарному кризису и нарушению водоснабжения в ряде государств.

Ранее мощнейший взрыв на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Катаре в результате атаки Ирана попал на видео. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, можно увидеть сам момент взрыва и огромный огненный гриб. По последним данным, в Катаре три НПЗ.

Персидский залив
вода
нефть
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Киев кусает руку Европы»: Путин об атаке Украины на «Арктик Метагаз»
Путин раскрыл, почему растут цены на газ в Европе
Путин фразой «где больше платят» подколол США по газовому вопросу
В России не покажут фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу: что известно, причины
Сирены включили в центре Тель-Авива после предупреждения об атаках Ирана
Путин дал одно обещание Сийярто в ходе переговоров
Тотальный блэкаут наступил в одной стране Ближнего Востока
Акция у посольства России в Гааге обернулась для Нидерландов неприятностями
Путин с сожалением отметил одну тенденцию в торговле с Венгрией
США на год продлили санкции против Ирана
Машина взорвалась в Краснодаре
В КСИР подсчитали количество судов, атакованных в Ормузском проливе
5 млрд чиновника, ВСУ атаковали многоэтажку, пожар на танкере: что дальше
Посол России указал, к чему привел отказ Австрии от российского газа
Пашинян «разнес» грузинский бар игрой на барабанах и опубликовал видео
Сийярто рассказал Путину, в чем больше всего заинтересована Венгрия
Европейская страна может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
В деле экс-депутата Госдумы Бальбека появилась новая деталь
Нефть перестала быть спасением для стран Персидского залива
Путин освободил принудительно мобилизованных в ВСУ граждан Венгрии
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.