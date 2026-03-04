Нефть перестала быть спасением для стран Персидского залива Bloomberg: вода станет главным ресурсом для стран Персидского залива после войны

При эскалации конфликта с Ираном ключевым ресурсом стран Персидского залива становится не нефть, а питьевая вода, допустил аналитик Bloomberg Хавьер Блас. По его мнению, именно от систем опреснения зависит выживание большинства государств региона.

Эксперт сообщил о рассекреченной оценке ЦРУ 1980-х годов, согласно которой отдельные правительства залива уже тогда считали воду более критичным ресурсом, чем углеводороды. Сейчас регион обеспечивается водой за счет примерно 450 опреснительных установок, работающих на нефти и газе. От их бесперебойной работы зависят около 100 млн человек в странах Совета сотрудничества.

Блас утверждает, что инфраструктура водоснабжения уязвима к ракетным ударам и атакам беспилотников. Повреждение крупных объектов, связанных с электростанциями и трубопроводами, может привести к масштабному гуманитарному кризису и нарушению водоснабжения в ряде государств.

Ранее мощнейший взрыв на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Катаре в результате атаки Ирана попал на видео. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, можно увидеть сам момент взрыва и огромный огненный гриб. По последним данным, в Катаре три НПЗ.