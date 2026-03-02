Гренки на сковороде без молока: добавляю в яйца один секретный ингредиент — вкусно до чертиков

Гренки на сковороде можно легко приготовить без молока. Добавляю в яйца один секретный ингредиент, получается вкусно до чертиков! Румяные, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой.

Хотите сладкие с цитрусовой ноткой? Замените молоко апельсиновым соком. Предпочитаете нежный сливочный вкус? Используйте йогурт, кокосовое или растительное молоко.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: 6-8 ломтиков батона или белого хлеба, 2 яйца, 100 мл выбранной жидкости (апельсиновый или яблочный сок, йогурт, кокосовое или растительное молоко), 1-2 ст. л. сахара (по желанию), щепотка соли, корица или ванилин, растительное масло для жарки.

Как приготовить

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Влейте выбранную жидкость, добавьте корицу или ванилин, тщательно перемешайте. Ломтики хлеба обмакните в полученную смесь с обеих сторон, давая им пропитаться, но не размокая слишком сильно. На разогретой сковороде с маслом обжарьте гренки на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими с медом, ягодами или просто так.

