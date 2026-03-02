«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов

Мошенники начали использовать против подростков новую схему с геолокацией, предупредила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Злоумышленники, по ее словам, знакомятся с молодежью в соцсетях, просят прислать геолокацию, затем запугивают якобы «ударами» БПЛА по точке и под видом силовиков требуют перевести деньги.

Две основные мошеннические схемы сейчас, которыми атакуют молодежь. Тысячи писем приходит от ребят, которых обманули таким образом, — написала Мизулина.

Второй способ, по словам главы Лиги, заключается в фотографии жертвы с вредоносным файлом, который дает доступ к аккаунтам и банку. Незнакомец присылает жертве ссылку на файл с подписью: «Это ты на фото?».

Ранее стало известно, что россиянки начали получать от мошенников опасные открытки на 8 Марта. Эксперты предупредили, что переход по ссылкам ведет на фишинговый сайт, крадущий персональные данные. В некоторых случаях на устройство жертвы также скачивается вредоносное программное обеспечение.