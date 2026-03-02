В Госдуме предложили отменить один штраф В Госдуме предложили отменить штраф за неумышленную утерю паспорта

В Госдуме предложили отменить штраф за неумышленную утерю паспорта, передает РИА Новости. Депутаты от фракции «Новые Люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым, считают, что значительная часть случаев утраты паспорта связана не с умышленными действиями гражданина, а с кражами.

Таким образом, лицо, утратившее паспорт по неосторожности или ставшее жертвой кражи, фактически обязано не только оплатить госпошлину за восстановление документа, но и подвергается дополнительному административному штрафу, — говорится в сообщении.

Парламентарии напомнили, что госпошлина за оформление нового документа взамен потерянного или поврежденного и так достигает 1500 рублей. Предложение об отмене штрафа направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Ранее сообщалось, что с 2026 года россияне смогут по своему желанию ставить в паспорт отметку с номером записи в Едином регистре сведений о населении. ФНС России анонсировала нововведение, согласно которому уникальный цифровой код будет проставляться в виде штампа налогового органа. Оформление отметки будет бесплатным и необязательным. При этом с 1 января в российских паспортах перестали проставлять отметку об ИНН.