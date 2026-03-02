Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 21:38

Стало известно о серии взрывов близ аэропорта Багдада

Al Hadath: база международного альянса около аэропорта Багдада подверглась атаке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В районе аэропорта Багдада прогремели взрывы, сообщил телеканал Al Hadath. Источники СМИ утверждают, что атаке подверглась расположенная рядом военная база международной коалиции во главе с США.

Данных о возможном ущербе пока нет. Ни одна из сторон ближневосточного конфликта не взяла на себя ответственность за ситуацию. Власти Ирака официально информацию о взрывах не подтверждали.

Ранее пресс-служба Минобороны Кувейта сообщила, что над территорией страны утром сбили несколько самолетов военно-воздушных сил США. В ведомстве уточнили, что все члены экипажей выжили и находятся в больнице.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары и атаковал дронами израильские стратегические объекты. Целями стали правительственные здания в Тель-Авиве, а также военные базы и структуры безопасности в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

Кроме того, военный историк и эксперт по ПВО Юрий Кнутов предположил, что Иран способен атаковать израильский ядерный объект в Димоне в качестве возмездия за гибель аятоллы Али Хаменеи. Аналитик считает, что у Тегерана есть возможность применить для этого гиперзвуковое оружие — ракеты Fattah.

взрывы
Багдад
базы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
