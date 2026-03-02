ФосАгро ввела в эксплуатацию импортозамещенную систему Global ERP

ФосАгро ввела в опытно-промышленную эксплуатацию импортозамещенную систему управления ресурсами Global ERP. Отечественная разработка заменит зарубежные аналоги для автоматизации процессов производства и сбыта готовой продукции, а также расчета ее себестоимости.

Ранее для этих целей использовалась импортная система OEBS R12 от компании Oracle. В 2022 году ее разработчик в одностороннем порядке прекратил техническую поддержку продукта на территории РФ. В связи с этим крупные промышленные предприятия начали разрабатывать собственную программную альтернативу.

За амбициозную задачу взялись и специалисты АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») совместно с компанией «Бизнес Технологии» (вендор системы Global ERP) и отечественным интегратором — компанией «Философия ИТ». Объединенная команда начала работать над проектом в сентябре 2024 года. Он получил статус особо значимого для всей отечественной промышленности.

Сначала специалисты проектного офиса перевели в Global ERP три ключевых модуля, касающихся производства, сбыта и расчета себестоимости продукции АО «Апатит». Работы закончили в конце прошлого года, и с 1 января 2026 года система официально принята в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятии.

В течение трех месяцев — до конца марта — мы контролируем все параметры системы, осуществляем тонкую настройку, получаем обратную связь от пользователей и ведем усиленную техническую поддержку. Далее система передается заказчику и принимается в промышленную эксплуатацию. Параллельно вместе с командой мы работаем над внедрением других важных модулей, расширяя функционал и возможности системы. Конечная наша цель — полный отказ от системы компании Oracle, — рассказал директор департамента проектного офиса дирекции по ИТ АО «Апатит» Андрей Нисанов.

Эффективность новой системы подтверждает статистика. Если раньше ежемесячный расчет себестоимости продукции производился, минимум, за восемь часов, то с помощью отечественного решения расчет за январь составил около одного часа. По словам специалистов проектного офиса, система продолжит активно модернизироваться и развиваться.

К настоящему моменту функционал Global ERP расширен за счет применения технологий искусственного интеллекта. Встроенный ИИ-ассистент способен прочитать весь массив пользовательских инструкций и технических регламентов, выдав простой и понятный ответ даже на самый сложный вопрос. В дальнейшем функционал ИИ, используемый в данной системе, планируется значительно расширить.

Ключевое внимание также было уделено вопросам информационной безопасности. Все необходимые вычислительные мощности, станции управления, а также хранящие данные серверы расположены в периметре компании, что практически исключает возможность несанкционированного доступа третьих лиц.

Актуальные версии Oracle работают с применением облачных технологий, что ставит пользователей системы в еще более уязвимое положение. Фактически, одним кликом мыши владелец платформы может полностью парализовать работу системы. Поэтому я считаю, что к разработке собственного программного продукта мы приступили как никогда своевременно, а решение о переходе стратегически верно и оправдано. Именно поэтому на ФосАгро с надеждой и ожиданием смотрят не только наши партнеры из агрохимического сектора, но и представители других отраслей российской экономики. Выступая флагманом разработки и внедрения системы, мы прокладываем путь для многих других предприятий, — убежден генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков.

Технический директор Global ERP Александр Русских добавил, что разработка является знаковым проектом, который подтверждает зрелость отечественного цифрового продукта корпоративного уровня и его готовность к внедрению в крупных производственных компаниях. По его словам, опыт работы с ФосАгро позволяет нам ускорять развитие платформы, масштабировать лучшие практики и предлагать рынку надежное российское ERP-решение, отвечающее задачам цифровой трансформации и технологической независимости.