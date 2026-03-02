Никас Сафронов рассказал, с какой просьбой к нему обращался Джабраилов Никас Сафронов заявил, что бизнесмен Умар Джабраилов просил у него деньги в долг

Художник Никас Сафронов рассказал «Ленте.ру», что экс-сенатор Умар Джабраилов в 2017 году обращался к нему за финансовой помощью. По словам живописца, они никогда не были близкими друзьями, но поддерживали приятельские отношения.

Бизнесмена и бывшего политика связывала с художником любовь к искусству. Джабраилов коллекционировал живопись и неоднократно обещал приобрести работы Сафронова, но встречи постоянно срывались из-за занятости обеих сторон.

Он позвонил и спросил, не смогу ли я ему одолжить денег. Я удивился и понял, что у него проблемы. Но я не мог ему тогда помочь. После этого я с ним не разговаривал, — рассказал живописец.

Художник добавил, что запомнил этот разговор, который произошел спустя некоторое время после громкого инцидента со стрельбой в столичной гостинице в 2017 году. Именно тогда Сафронов публично поддержал Джабраилова в СМИ, за что тот был ему благодарен.

Ранее стало известно, что экс-сенатор свел счеты с жизнью в своей квартире в комплексе Vesper Tverskaya в Москве. Его сначала доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, а позднее его личность установили охранники. Попытки реанимировать предпринимателя продолжались по меньшей мере два часа.