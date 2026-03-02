Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 22:50

Никас Сафронов рассказал, с какой просьбой к нему обращался Джабраилов

Никас Сафронов заявил, что бизнесмен Умар Джабраилов просил у него деньги в долг

Никас Сафронов Никас Сафронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Художник Никас Сафронов рассказал «Ленте.ру», что экс-сенатор Умар Джабраилов в 2017 году обращался к нему за финансовой помощью. По словам живописца, они никогда не были близкими друзьями, но поддерживали приятельские отношения.

Бизнесмена и бывшего политика связывала с художником любовь к искусству. Джабраилов коллекционировал живопись и неоднократно обещал приобрести работы Сафронова, но встречи постоянно срывались из-за занятости обеих сторон.

Он позвонил и спросил, не смогу ли я ему одолжить денег. Я удивился и понял, что у него проблемы. Но я не мог ему тогда помочь. После этого я с ним не разговаривал, — рассказал живописец.

Художник добавил, что запомнил этот разговор, который произошел спустя некоторое время после громкого инцидента со стрельбой в столичной гостинице в 2017 году. Именно тогда Сафронов публично поддержал Джабраилова в СМИ, за что тот был ему благодарен.

Ранее стало известно, что экс-сенатор свел счеты с жизнью в своей квартире в комплексе Vesper Tverskaya в Москве. Его сначала доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, а позднее его личность установили охранники. Попытки реанимировать предпринимателя продолжались по меньшей мере два часа.

Умаров
Никас Сафронов
долги
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тяжелая болезнь, возвращение на сцену, бездетность: куда пропал Губин
Возросло число погибших солдат ВС США при операции на Ближнем Востоке
Трампа окрестили рекордсменом по войнам
Украине конец — оружие и деньги ЕС пойдут на Иран: что предпримет Россия
Жесткий, но эффективный: как Мишустин спасает Россию от кризисов
Иран пригрозил жесткими мерами судам в Ормузском проливе
Отдыхающих в Бахрейне сотрудников Пентагона настиг иранский дрон
Средства ПВО сработали в Киеве на фоне воздушной тревоги
На Западе сообщили о росте ракетных атак ВС РФ на украинские объекты
«Удары в спину»: Украина подставила одного из своих союзников
Десятки человек погибли при ударах США и Израиля по иранской провинции
Союзники внезапно попросили США сжалиться над Ближним Востоком
«Мы дома!»: на видео попала реакция вернувшихся из Абу-Даби россиян
Макрон, Мерц и Стармер угрожают Ирану: в какую ловушку они себя загоняют
Украинский беспилотник убил мирного жителя Белгородской области
Никас Сафронов рассказал, с какой просьбой к нему обращался Джабраилов
Украина сбросила беспилотник на городскую больницу в ДНР
Зачем Трамп напал на Иран: кому это выгодно, а кто теряет миллиарды
Украина может оказать «медвежью услугу» противникам Ирана
В ОАЭ подсчитали количество перехваченных иранских ракет
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.