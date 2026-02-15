Друг Лепса раскрыл, какую девушку выберет певец после разрыва с Кибой Сафронов: Лепсу нужно найти любящую и понимающую девушку после разрыва с Кибой

Певцу Григорию Лепсу следует найти любящую и понимающую девушку после разрыва с прошлой возлюбленной Авророй Кибой, заявил народный художник России Никас Сафронов. По его словам, которые приводит MK.RU, если новая пассия примет все особенности работы творческого человека, то оба они «до ЗАГСа дойдут».

Я уверен, что Гриша найдет спутницу. Какая ему нужна женщина? Любящая, понимающая и принимающая все особенности работы творческого человека. И тогда все будет нормально. И до ЗАГСа дойдут, и до венчания, и до долгой совместной красивой жизни, — поделился Сафронов.

При этом Сафронов отметил, что творческим людям непросто найти вторую половинку — и он знает об этом на собственном опыте. По его словах, женщины часто ждут от отношений с известным человеком чего-то невероятного, забывая, что в быту знаменитости ничем не отличаются от других людей. Именно поэтому, считает художник, у творческих людей не всегда получается построить личное счастье.

Ранее агент элитной недвижимости Диана Достовалова заявила, что особняк Лепса в Подмосковье можно приобрести за 550 млн рублей. По ее словам, в доме семь спален, 10 санузлов и несколько сезонных гардеробных.