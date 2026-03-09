Трамп в беседе с Путиным озвучил свое главное желание по Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил стремление Вашингтона к быстрому завершению украинского конфликта, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков на брифинге. Хозяин Белого дома высказал заинтересованность в прекращении огня и подписании мирного соглашения.

Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования, — сказал дипломат.

Общий акцент в беседе двух политиков был сделан на ситуации вокруг Ирана и трехсторонних переговорах по Украине. Конкретно Трамп не озвучил, какие шаги готова сделать американская сторона для достижения долгосрочного урегулирования в Киеве.

Ранее сообщалось, что телефонные переговоры между двумя политиками продолжались около часа. Разговор, по замечанию Ушакова, носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Такой тон традиционен для диалога между двумя политиками.

Также стало известно, что основными темами для обсуждения стали проблемы вокруг Ирана и на Украине. Кроме того, Трамп и Путин обсудили ряд взаимовыгодных вопросов.