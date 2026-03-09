Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 23:50

Трамп увидел признаки завершения операции против Ирана

Трамп заявил, что военная операция США против Ирана фактически завершена

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News заявил, что военная операция против Ирана фактически близка к завершению. По мнению республиканца, у противника не осталось ни флота, ни коммуникаций, ни авиации для противодействия американским силам.

Операция развивается «с серьезным опережением» графика. Он подчеркнул, что иранские военные структуры больше не представляют угрозы для американского контингента.

От комментариев в адрес нового аятоллы Ирана Моджтабы Хаменеи американский лидер уклонился. Трамп заявил, что ему нечего сказать.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп всерьез рассматривает силовой сценарий смены власти в Исламской Республике. Вашингтон руками Израиля готовит удар по Моджтабе Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям Белого дома.

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин указал, что президенту США необходимо завершить ближневосточный конфликт до конца марта. В противном случае военная кампания в Иране спровоцирует резкий рост цен на бензин внутри страны.

