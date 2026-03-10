Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 00:56

«Чертовски разгромили»: Трамп озвучил, чего ожидал от Ирана

Трамп уверен, что Иран должен был сдаться в конфликте с США несколько дней назад

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американские силы «чертовски разгромили» Иран, уверен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. На пресс-конференции он объявил, что теперь Тегерану не осталось ничего, кроме как сдаться.

Иран должен был быть такой большой, мощной страной. Мы их чертовски разгромили. И знаете, я не знаю, когда они скажут «сдаемся», но им следовало сделать это еще два дня назад, верно? — заявил американский лидер.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, в ходе которой погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Иран продолжает наносить ответные удары по территории Израиля и американским базам в регионе, однако Трамп уверен, что силы республики исчерпаны.

Ранее Трамп сделал неожиданное и провокационное заявление об иранских кораблях. По его словам, армия США могла бы захватывать судна, потому что они «лучшие». Однако ВМС США принимает решение их топить, потому что «так веселей».

Во время одной из таких операций американская подводная лодка атаковала и потопила иранский фрегат IRIS Dena. Это событие унесло жизни более 100 человек в международных водах у берегов Шри-Ланки. Судно возвращалось после дружеского визита в Индию. Ситуация вызвала спорные комментарии по всему миру.

