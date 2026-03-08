Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 10:45

ВС США назвали иранский корабль «законной целью»

INDOPACOM: иранский фрегат IRIS Dena потоплен законно

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранский фрегат IRIS Dena был потоплен как «законная цель», сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США (INDOPACOM) в соцсети X. Как сообщается, на борту корабля якобы находилось оружие.

Также в INDOPACOM сообщили, что «закон о вооруженных конфликтах разрешает применение силы для поражения и уничтожения законных военных целей». При этом «Шри-Ланка оказала жизненно важную помощь пострадавшим в соответствии с законом».

Ранее сообщалось, что американская подводная лодка атаковала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, в результате чего погибли более 100 человек. Трагедия произошла 4 марта в международных водах у берегов Шри-Ланки, когда судно возвращалось после дружеского визита в Индию.

Позже спасатели Шри-Ланки обнаружили 87 тел погибших членов экипажа иранского фрегата IRIS Dena, потопленного американскими военными у берегов Шри-Ланки. По предварительным данным, 32 выживших моряка доставлены в больницу. Стоимость торпеды оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей). Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.

Иран
США
корабли
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще не то творилось»: Песков о конце света из-за событий в мире
Песков заявил о «смерти» международного права
Иран тайно выбрал нового верховного лидера
Стало известно, сколько человек занято поисками троих подростков
Водонаева раскрыла информацию о застрявшем в Дубае сыне
«Кумулятивный эффект»: Песков об обстановке на Ближнем Востоке
Гладков раскрыл результаты атаки ВСУ на регион
«В каком мире мы живем»: Лавров обратился к США с одним требованием
Фицо обвинил Зеленского в подготовке подрыва «Дружбы»
В центральной части Украины после взрыва пострадал завод
Иран атаковал опреснительную установку в Бахрейне
Группировка «Юг» нанесла мощный удар по позициям ВСУ
Россияне перешли в режим жесткой экономии на авиабилетах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 марта: где сбои в России
Военкор опубликовал фото последствий черного дождя в Тегеране
Политолог ответил, чем для Украины опасно начало конфликта с Ираном
Ощадбанк поставил Венгрии условие после задержания украинских инкассаторов
Удары по Украине сегодня, 8 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Готовы перенять эстафету»: Словакия посоветовала Украине забыть о кредите
Местный рыбак рассказал о судьбе одного из пропавших в Подмосковье детей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.