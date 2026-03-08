ВС США назвали иранский корабль «законной целью»

Иранский фрегат IRIS Dena был потоплен как «законная цель», сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США (INDOPACOM) в соцсети X. Как сообщается, на борту корабля якобы находилось оружие.

Также в INDOPACOM сообщили, что «закон о вооруженных конфликтах разрешает применение силы для поражения и уничтожения законных военных целей». При этом «Шри-Ланка оказала жизненно важную помощь пострадавшим в соответствии с законом».

Ранее сообщалось, что американская подводная лодка атаковала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, в результате чего погибли более 100 человек. Трагедия произошла 4 марта в международных водах у берегов Шри-Ланки, когда судно возвращалось после дружеского визита в Индию.

Позже спасатели Шри-Ланки обнаружили 87 тел погибших членов экипажа иранского фрегата IRIS Dena, потопленного американскими военными у берегов Шри-Ланки. По предварительным данным, 32 выживших моряка доставлены в больницу. Стоимость торпеды оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей). Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.