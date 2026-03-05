Десятки тел иранских моряков нашли у берегов Шри-Ланки У берегов Шри-Ланки найдены тела 87 моряков с иранского фрегата

Спасатели обнаружили 87 тел погибших членов экипажа иранского фрегата IRIS Dena, потопленного американскими военными у берегов Шри-Ланки, сообщает портал ADA Derana. По предварительным данным, 32 выживших моряка доставлены в больницу.

По информации портала, служащие ВМС Шри-Ланки извлекли из воды 87 тел. Судя по имеющимся сведениям, один из них находится в отделении интенсивной терапии. По данным иранских властей, на борту фрегата находились около 130 моряков.

Ранее сообщалось, что подводная лодка атаковала иранский фрегат у берегов Шри-Ланки. Судно подало сигнал бедствия на рассвете в среду, 4 марта. Оно затонуло в 40 милях к югу от острова. Как рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат, 32 моряка удалось спасти, они получили тяжелые ранения.

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран заставит США пожалеть о потоплении иранского фрегата IRIS Dena, на борту которого находилось порядка 130 человек. Он назвал зверством действия американских ВМС.