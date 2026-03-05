«Блицкрига не получилось»: названа главная ошибка США в войне с Ираном Военэксперт Марочко: США не готовились к затяжной войне с Ираном

Соединенные Штаты совершили стратегическую ошибку, не сумев достичь целей в рамках краткосрочной операции на Ближнем Востоке, и теперь неподготовленными ввязываются в затяжной конфликт с Ираном, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это несет серьезные риски для американской армии, которая изначально не планировала вести длительные боевые действия.

Сразу хочу отметить, что так называемого блицкрига у США не получилось. Теперь они планомерно ввязываются в войну на истощение, длительные боевые действия с разной интенсивностью. Это очень проблематично для Соединенных Штатов, потому что у них весь расчет сил и средств велся как раз на краткосрочную перспективу. Длинные боевые действия никто не планировал. Естественно, в такой ситуации будет наблюдаться дефицит ресурсов, в том числе боеприпасов, которые были заготовлены на данную военную кампанию, — сказал Марочко.

Он пояснил, что многие системы, такие как средства ПВО и баллистические ракеты, являются штучными и дорогостоящими изделиями, а ресурс авиации и флота требует постоянного восполнения. По его словам, все эти факторы создают эффект «снежного кома» для американского командования, вынуждая Вашингтон в спешке пересматривать всю тактику ведения боевых действий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из целей совместной операции США и Израиля против Ирана было внесение раскола между Тегераном и арабскими странами региона. По его словам, до недавнего времени между ними наблюдался позитивный процесс нормализации отношений.