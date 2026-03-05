Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 14:01

Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами с тонной взрывчатки

КСИР: Иран атаковал Израиль с применением ракет «Хорремшахр-4»

Ракета «Хорремшахр-4»
Иран атаковал израильскую территорию с применением ракет «Хорремшахр-4», сообщила государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР). По данным военного ведомства, боеголовки снарядов были оснащены мощной взрывчаткой массой в одну тонну.

Сверхтяжелая ракета «Хорремшахр 4» была запущена в сторону оккупированных территорий (в сторону Израиля. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удар по американскому танкеру в северной части Персидского залива. Подробности инцидента, включая информацию о повреждениях и возможных пострадавших, не приводятся. По предварительной информации, на судне возникло возгорание.

До этого спасатели обнаружили 87 тел погибших членов экипажа иранского фрегата IRIS Dena, потопленного американскими военными у берегов Шри-Ланки. По предварительным данным, 32 выживших моряка доставлены в больницу, один находится в реанимации. Как сообщили иранские власти, на борту находились около 130 моряков.

