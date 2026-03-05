Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:09

Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирской области два пассажира рейсового автобуса пострадали в результате ДТП, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на МВД и СК России. По данным правоохранителей, водитель общественного транспорта потерял управление и съехал в кювет.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП уже инициировали доследственную проверку. В ходе нее дадут правовую оценку действиям водителя.

Ранее в Московской области произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовика. В результате погибли два человека. Еще шестеро получили травмы. ДТП произошло на 41-м километре трассы А-107.

До этого по меньшей мере 12 человек пострадали в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Ленинградской области. Авария произошла после того, как водитель машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

ДТП
автобусы
пассажиры
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Руководитель «Вороваек» ответил на слухи о требовании денег за песни
Сябитова жестко ответила Милонову на критику женщин в преддверии 8 Марта
В МО Азербайджана раскрыли число атаковавших Нахичевань иранских БПЛА
ЕС и страны Персидского залива сделали заявление об ответе на удары Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.