Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области два пассажира рейсового автобуса пострадали в результате ДТП, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на МВД и СК России. По данным правоохранителей, водитель общественного транспорта потерял управление и съехал в кювет.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП уже инициировали доследственную проверку. В ходе нее дадут правовую оценку действиям водителя.

Ранее в Московской области произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовика. В результате погибли два человека. Еще шестеро получили травмы. ДТП произошло на 41-м километре трассы А-107.

До этого по меньшей мере 12 человек пострадали в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Ленинградской области. Авария произошла после того, как водитель машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.