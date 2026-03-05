В МО Азербайджана раскрыли число атаковавших Нахичевань иранских БПЛА Минобороны Азербайджана: в атаке на Нахичевань были задействованы четыре БПЛА

В атаке на Нахичевань были задействованы четыре иранских беспилотника, заявили в Министерстве обороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что БПЛА были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры. Под ударом, в частности, оказалось здание средней школы.

Техническими средствами было установлено, что четыре беспилотных летательных аппарата были направлены Вооруженными силами Исламской Республики Иран для нанесения ударов по Нахичевани, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны заявил, что лица, ответственные за атаку БПЛА на Нахичевань, являются «людьми без чести». Глава государства пообещал, что они «пожалеют», пригрозив им «Железным кулаком».

Алиев подчеркнул, что Иран должен дать разъяснения в связи с атакой БПЛА на Нахичевань и принести извинения за инцидент. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт».