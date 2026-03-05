Путин заявил о необходимости доработки мессенджера MAX

Отечественный мессенджер MAX требует дальнейшей доработки, заявил в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что к приложению есть некоторые вопросы, сообщает РИА Новости.

Есть еще вопросы, которые нужно доработать в рамках этого MAX, — сказал Путин.

Ранее в пресс-службе платформы сообщили, что жители 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки получили возможность регистрироваться в национальном мессенджере MAX. Пользователям из этих регионов стали доступны отправка сообщений и совершение звонков.

В сервисе также отметили, что мессенджер не отслеживает использование VPN пользователями. Так в компании прокомментировали публикацию на «Хабре», в которой говорилось о мониторинге использования VPN со стороны платформы.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в текущем году цифровые технологии в жилом секторе достигнут новой ступени развития, позволив управляющим компаниям информировать граждан об аварийных ситуациях через мессенджер MAX. По мнению эксперта, такой метод обеспечит сохранность персональных данных, поскольку применение зарубежных сервисов нередко сопровождалось утечками информации.