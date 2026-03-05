Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 18:36

Азербайджан приостановил движение грузовиков через границу с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Азербайджан полностью приостановил движение грузового транспорта через границу с Ираном, передает Report. Причиной названа сложившаяся в результате нападений ситуация, противоречащая международному праву. Мера стала ответом на атаку иранских беспилотников на Нахичевань.

Принято соответствующее решение о временном полном прекращении движения грузовых автомобилей (в том числе грузовых автомобилей с целью транзита) на всех погранично-пропускных пунктах на азербайджано-иранской государственной границе, — говорится в сообщении.

Азербайджан также временно закрыл воздушное пространство вблизи границы с Ираном. Ограничения введены в южном секторе Бакинского района полетной информации. Принятые меры будут действовать по меньшей мере 12 часов.

Ранее президент республики Ильхам Алиев заявил, что Иран должен дать разъяснения в связи с атакой дронов на Нахичевань и принести извинения за инцидент. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт».

Иран
Азербайджан
атаки
БПЛА
границы
движение
Нахичевань
