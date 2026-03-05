Лукашенко помиловал 11 женщин в преддверии 8 Марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек, передает пресс-служба главы государства. В сообщении сказано, что большинство помилованных получили сроки за экстремизм. Все заключенные раскаялись в содеянном и пообещали впредь не нарушать законы.

Большинство помилованных — женщины (11 человек). У шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации. Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, преступившая закон в 16-летнем возрасте, — говорится в публикации.

Ранее Лукашенко помиловал беременную Наталью Левую, осужденную за экстремизм. Глава республики также учел, что женщина сама обратилась с просьбой о помиловании и признала вину. Кроме того, при принятии решения учитывалось ее поведение во время заключения под стражу.

До этого президент РФ Владимир Путин помиловал гражданина Франции Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обменяли на баскетболиста Даниила Касаткина, которого вернули в Россию после освобождения из тюрьмы в Париже.