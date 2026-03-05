Авантюра Трампа в Иране, мощная атака на Саратов: что будет дальше

Авантюра Трампа в Иране, мощная атака на Саратов: что будет дальше

Инсайдеры сообщают, что президент США Дональд Трамп мог попросить Россию выступить посредником в переговорах по Ирану, в Саратове и Энгельсе отразили масштабную атаку украинских БПЛА, депутат Госдумы Николай Бурляев назвал некачественными первую и вторую часть российского фильма «Чебурашка» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Авантюра в Иране подтолкнула Трампа к России?

Telegram-канал «Шпион» утверждает, что Дональд Трамп просит Россию о помощи. По информации авторов, американский лидер хочет, чтобы Москва выступила посредником в переговорах по Ирану на фоне стремительной эскалации на Ближнем Востоке.

«Американская сторона заинтересована в „канале прямой коммуникации“, который позволил бы снизить риски неконтролируемого расширения конфликта перед возможной силовой фазой», — пояснил источник.

Источники указали, что это громкий поворот войны на Ближнем Востоке, скрытый от глаз большинства. По информации авторов, повод для спешки США очевиден: Иран готов проводить демонстративные и точные удары по военным объектам Соединенных Штатов.

Авторы уточнили, что Вашингтон уже успел почувствовать ущерб от ударов Тегерана. По их информации, появились первые официальные данные о смерти американских солдат. Иранская сторона сообщила, что американские военные базы горят по всему Ближнему Востоку, были поражены авианосец и эсминец США.

«Россия внимательно отслеживает развитие событий, но не спешит публично занимать жесткую позицию», — заключили авторы канала.

Telegram-канал «Конспиролог #1» подчеркнул, что у США серьезные проблемы. Инсайдеры сообщили, что Вашингтон рассчитывает на полное уничтожение инфраструктуры Ирана, а Трамп заявил о военной кампании «Эпическая ярость».

Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это уже не просто превентивные удары, а методичное обнуление военного потенциала целого государства. В кулуарах Пентагона больше не играют в дипломатию. Заявленные цели звучат бескомпромиссно: полная зачистка ракетных заводов, ликвидация флота (уже подтверждено потопление 10 кораблей) и жесткая блокировка любого финансирования прокси-сил за пределами страны», — отметил источник.

Российская ПВО отразила массовую атаку на Саратов и Энгельс

Telegram-канал SHOT в ночь на 5 марта сообщил, что 20 взрывов прогремели над Саратовом и Энгельсом. Авторы рассказали, что после этого в городах нестабильно работал свет. По сообщениям очевидцев, за полчаса в разных частях Саратова и Энгельса слышалось от 17 до 20 хлопков.

«По словам очевидцев, в небе не перестают мелькать вспышки от взрывов по обе стороны реки Волги. Российская ПВО отражает массированную воздушную атаку беспилотников-камикадзе ВСУ. Часть БПЛА уничтожается на подлете к городам — в лесополосе. По словам местных, над одним из районов виден дым. Всего было слышно уже более 30 сильных взрывов», — указывали на канале.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Позднее глава региона Роман Бусаргин заявил, что три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Саратовской области. По его словам, также были повреждены гражданские объекты.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы. По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Бусаргин.

Кроме того, в аэропорту Саратова были введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорилось в сообщении.

Также 5 марта пять воздушных целей было сбито над Севастополем, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, ПВО работала над морем, была отражена воздушная атака ВСУ.

ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — рассказал Развожаев.

Кроме того, силы противовоздушной обороны днем 5 марта уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Республики Крым, пять БПЛА — над территорией Саратовской области», — сказано в заявлении.

Еще три дрона было ликвидировано над акваторией Азовского моря, по два — над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Краснодарским краем. Один БПЛА сбит на подлете к Воронежу, отмечали в МО РФ.

В Госдуме раскритиковали обе части фильма «Чебурашка»

Обе части фильма «Чебурашка» не могут считаться качественными киноработами из-за отсутствия четких характеров персонажей, выразил мнение в интервью NEWS.ru народный артист России и депутат Госдумы РФ Николай Бурляев. Он подчеркнул, что положительные герои должны присутствовать в кино обязательно, чтобы зрителям — а детям особенно — было на кого равняться.

«В „Чебурашке“ нет ни одного положительного героя. Даже дети представлены монстрами. А ведь искусство должно воспитывать душу нового поколения, о чем думали в СССР: создали Киностудию детских и юношеских фильмов, осознавая, как важно воплощать образы героев, чтобы было на кого ориентироваться детской душе. А на кого сейчас им ориентироваться?» — заявил режиссер.

Ростовая кукла Чебурашки на премьере фильма «Чебурашка-2» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

То, что деятели кино принимают за успех российского кинематографа, в действительности является «победой голливудского формата», пояснил парламентарий. Когда российское общество это осознает, тогда можно будет заявить о победе на культурном фронте, отметил депутат.

«Печально, что даже некоторые уважаемые мной кинематографисты говорят, что все хорошо, мы отвоевали у Голливуда российский экран, зрители с удовольствием смотрят сказки, приносящие огромные прибыли. А по-моему, мы не „отвоевали“, а подчинились тому мировому кинопотоку, который выдающийся русский мыслитель Иван Александрович Ильин характеризовал как „эффектная пустота“. Искусство, нацеленное на штамповку „блокбастеров“», — подчеркнул Бурляев.

