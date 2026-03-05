Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 09:34

«РФ не может допустить»: депутат Колесник об уничтожении Ирана

Депутат Колесник заявил, что Россия не может допустить уничтожения Ирана

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Москва не допустит уничтожения Ирана, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он уточнил, что Россия будет оказывать Тегерану поддержку — в том числе поставлять военную технику.

Россия будет в любом случае помогать. Собственно, это и наша безопасность в том числе. Видите, сколько стран сразу втянулись в конфликт на Ближнем Востоке? Наша страна не может допустить уничтожения Ирана. Наши комплексы С-300 уже стоят там. Думаю, что-нибудь, может, посовременнее туда отправят, — подчеркнул Колесник.

По его словам, состав военной помощи будет определять высшее командование России. При этом Москва не будет посылать своих солдат в зоны боевых действий.

Ранее сообщалось, что Великобритания не исключает возможности направить свои войска на Ближний Восток и присоединиться к ударам США по Ирану. Неназванные западные чиновники заявили, что Лондон рассматривает различные варианты развития событий.

До этого Армия обороны Израиля нанесла широкомасштабный удар по крупному военному комплексу на востоке Тегерана. Там располагались штаб-квартиры иранских силовых структур.

