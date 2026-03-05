Самый крупный экспортер нефти в мире может вынужденно сократить добычу FT: Саудовская Аравия может сократить добычу нефти через две недели

Саудовская Аравия может вынужденно сократить добычу нефти через две недели, сообщила газета The Financial Times. Это связано с заполнением хранилищ и трудностями в экспорте топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Похожая ситуация может коснуться и других стран региона.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок демонстрируют уверенный рост утром в четверг на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшей к ограничениям судоходства в Ормузском проливе. По состоянию на 07:49 мск стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).

До этого аналитик Хавьер Блас выразил мнение, что в случае эскалации конфликта с Ираном ключевым ресурсом стран Персидского залива становится не нефть, а питьевая вода. По его мнению, именно от систем опреснения зависит выживание большинства государств региона. Блас утверждает, что инфраструктура водоснабжения уязвима к ракетным ударам и атакам беспилотников.