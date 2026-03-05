В России оценили риски для авторынка из-за конфликта на Ближнем Востоке Автоэксперт Казаченко: конфликт на Ближнем Востоке не вызовет дефицита запчастей

Конфликт на Ближнем Востоке не приведет к дефициту запчастей на российском авторынке, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Он напомнил, что основным поставщиком такой продукции стал Китай, а не ОАЭ.

Дубай не основной хаб. Мы не почувствуем каких-то негативных изменений. Невозможно, чтобы у 15 млн владельцев автомобилей одномоментно сломались двигатели, поскольку они перебираются, ремонтируются. Также устанавливаются контактные двигатели, которых в Москве лет на семь вперед хватит. Цены на запчасти тоже не поднимутся, поскольку их основной поставщик — Китай, — высказался Казаченко.

Он добавил, что ОАЭ занимает лишь 15–20% поставок автозапчастей в Россию. Эксперт призвал российских автовладельцев не беспокоиться.

Ранее автоэксперт Марк Подольский заявил, что автомобилистам важно не терять самообладания в случае заноса машины на дороге. Он предупредил, что начало весны становится особенно опасным периодом для водителей в связи с обилием еще не растаявшего снега.