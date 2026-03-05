Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 12:19

В России оценили риски для авторынка из-за конфликта на Ближнем Востоке

Автоэксперт Казаченко: конфликт на Ближнем Востоке не вызовет дефицита запчастей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликт на Ближнем Востоке не приведет к дефициту запчастей на российском авторынке, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Он напомнил, что основным поставщиком такой продукции стал Китай, а не ОАЭ.

Дубай не основной хаб. Мы не почувствуем каких-то негативных изменений. Невозможно, чтобы у 15 млн владельцев автомобилей одномоментно сломались двигатели, поскольку они перебираются, ремонтируются. Также устанавливаются контактные двигатели, которых в Москве лет на семь вперед хватит. Цены на запчасти тоже не поднимутся, поскольку их основной поставщик — Китай, — высказался Казаченко.

Он добавил, что ОАЭ занимает лишь 15–20% поставок автозапчастей в Россию. Эксперт призвал российских автовладельцев не беспокоиться.

Ранее автоэксперт Марк Подольский заявил, что автомобилистам важно не терять самообладания в случае заноса машины на дороге. Он предупредил, что начало весны становится особенно опасным периодом для водителей в связи с обилием еще не растаявшего снега.

запчасти
автомобилисты
автоэксперты
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Нефтяной кризис толкнул ЕС к неожиданному решению по «Дружбе»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон тайно сняли в бикини
Баку назвал ЧП в Нахичевани атакой Ирана и приступил к изучению обломков
МИД Ирана раскрыл, предлагал ли Вашингтон возобновление переговоров
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.