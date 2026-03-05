Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 13:35

Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране

Политолог Минченко: попытка истощить Иран может обернуться против самих США

Поврежденные здания в Тегеране Поврежденные здания в Тегеране Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Попытка ослабить Иран может привести к негативным последствиям для самих Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, об этом свидетельствует провал аналогичных планов администрации 46-го президента США Джо Байдена и Евросоюза в отношении России.

Стоит понимать, что не существует никакого единого Запада. Я думаю, что ровно тот эффект, который администрация Байдена и Евросоюз надеялись получить для России на Украине, а точнее, медленное и длительное обескровливание, существует в виде высокого риска для американцев. Ровно то же самое они могут получить в результате своей военной операции в Иране, — высказался Минченко.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Иран обладает преимуществом в затяжной войне с Соединенными Штатами. По его словам, события на поле боя демонстрируют, что Тегеран тщательно подготовился к длительному противостоянию.

Политолог Юрий Самонкин ранее заявил, что США могут утратить лидерство, если страны Ближнего Востока объединятся. По его словам, это вызывает тревогу у главы Белого дома Дональда Трампа, поэтому американский лидер пытается спровоцировать разногласия в регионе.

