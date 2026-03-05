Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 13:36

Тысячи россиян застряли на популярных курортах из-за эскалации в Иране

АТОР: 6 тыс. россиян застряли на Мальдивах и Шри-Ланке из-за эскалации в Иране

Мальдивы Мальдивы Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Порядка 6 тыс. российских туристов застряли на популярных курортах из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС. По ее словам, речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и ряде других стран.

У нас есть относительно четкая цифра по количеству туристов, <...> которые улетели туда через Дубай, обратно таким же путем вернуться не могут и находятся там дольше запланированного. Количество таких человек — около 6 тыс., — рассказала она.

За последние несколько дней более 2 тыс. человек из этой категории путешественников смогли вернуться на родину. Они приобрели билеты на рейсы других авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что группа из 17 российских туристов пересекла границу с Россией через контрольно-пропускной пункт «Самур» на границе с Азербайджаном. В их числе трое детей.

До этого стало известно, что российские туристы в ОАЭ вынуждены самостоятельно оплачивать продление проживания в отелях, несмотря на обещания властей компенсировать расходы из-за закрытия воздушного пространства. По словам отдыхающих, гостиницы не соблюдают предписания о продлении брони на прежних условиях.

