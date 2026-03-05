Тысячи россиян застряли на популярных курортах из-за эскалации в Иране

Порядка 6 тыс. российских туристов застряли на популярных курортах из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС. По ее словам, речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и ряде других стран.
У нас есть относительно четкая цифра по количеству туристов, <...> которые улетели туда через Дубай, обратно таким же путем вернуться не могут и находятся там дольше запланированного. Количество таких человек — около 6 тыс., — рассказала она.
За последние несколько дней более 2 тыс. человек из этой категории путешественников смогли вернуться на родину. Они приобрели билеты на рейсы других авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что группа из 17 российских туристов пересекла границу с Россией через контрольно-пропускной пункт «Самур» на границе с Азербайджаном. В их числе трое детей.
До этого стало известно, что российские туристы в ОАЭ вынуждены самостоятельно оплачивать продление проживания в отелях, несмотря на обещания властей компенсировать расходы из-за закрытия воздушного пространства. По словам отдыхающих, гостиницы не соблюдают предписания о продлении брони на прежних условиях.