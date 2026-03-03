Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 19:50

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Пока западные стратеги чертили карты «демократической России», разделенной на десяток карликовых государств, судьба готовила им сюрприз. В 2026 году план США по уничтожению РФ окончательно рухнул — именно этот сценарий задолго до событий расписал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Какие еще предсказания сбываются?

Россию — расчленить, славян — истребить

Еще в середине 2010-х в эфире «России 1» Жириновский вскрыл существование секретного американского плана под кодовым названием «Хьюстонский проект». По словам политика, это была многоступенчатая программа ликвидации России, разработанная в аналитических центрах США.

«Сейчас идет „Хьюстонский проект“ — разрушить Россию. Вот для этого нужна Украина», — заявил основатель ЛДПР.

Политик детально описал механику западного замысла. После успешного «Гарвардского проекта», который развалил СССР в 1991 году, американские стратеги взялись за Россию. Цель — расчленить страну по границам автономий: Чечня, Татарстан, Сибирь должны были стать «независимыми» образованиями под внешним управлением США.

Северо-запад РФ планировали отдать Германии, юг и Поволжье — Турции, а Дальний Восток — Японии. Славян же, вне зависимости от национальности, предполагалось стравить между собой и физически истребить.

Жириновский зачитал в эфире документ, где говорилось, что украинцев и русских заставят воевать друг с другом под флагами «независимости», но в итоге оба братских народа попадут в полную зависимость от США. Американцы, по замыслу авторов, не собирались позволять ни одной из сторон самоопределяться на основе собственных ценностей и традиций.

«В этой войне славянские дураки будут ослаблять себя и укреплять нас», — процитировал Жириновский секретные выкладки.

Идея расчленения России не нова — ей больше века. Жириновский напомнил: еще в 1918-м советник президента США Вудро Вильсона полковник Хаус записал в дневнике: «Остальной мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре РФ».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Новая реальность начнется в 2026 году

Но сбыться этим планам уже не суждено. По убеждению Жириновского, «Хьюстонский проект» провалился. Россия не только устояла — она начала возвращать исторические территории. Западные стратеги просчитались: вместо ослабленной, раздробленной страны они получили консолидированную державу, уверенно смотрящую в будущее.

И если верить самому скандальному пророчеству Владимира Жириновского, 2026 год станет точкой невозврата — моментом, когда мир окончательно признает: однополярная эпоха канула в Лету. Наступает время новых центров силы. И Россия — один из главных архитекторов этого миропорядка.

Что еще предрек политик на 2026 год? Завершение СВО и исчезновение Украины в прежних границах: западные области отойдут Польше, Венгрии и Румынии, а юго-восток воссоединится с Россией. Распад НАТО — альянс рухнет под грузом внутренних противоречий, экономического кризиса и утраты стратегического смысла. Крах Евросоюза, который понесет колоссальные экономические и политические потери.

«К 2026 году мир станет многополярным. И Россия вместе с Китаем, Индией и возрождающейся Африкой будет диктовать новые правила», — заявил Жириновский в интервью KP.RU в 2020 году.

Политик прогнозировал: к 2026 году РФ совершит рывок благодаря полному импортозамещению в критических отраслях и созданию новой мировой резервной валюты вместе с Китаем.

«Рубль станет тверже евро, а санкции обернутся против Запада», — предрекал он.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Вованга»: почему его пророчества сбываются

За поразительную точность предсказаний Владимира Жириновского прозвали «Вовангой». Он не просто назвал дату начала СВО — он предвидел частичную мобилизацию и воссоединение Крыма с Россией задолго до 2014 года.

В 2004-м, рассуждая о будущих выборах в США, Жириновский фактически указал на победу Барака Обамы — человека, тогда еще неизвестного широкой публике. А затем предсказал возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Президент РФ Владимир Путин позже объяснил феномен Жириновского без всякой мистики: «Он был эрудитом, блестяще подготовленным человеком, специалистом по Ближнему Востоку. Все, что он говорил, сбывалось, потому что он анализировал реальность и видел, куда движется ситуация».

